La fisica Annalisa toglie lo scettro di regina pop a Elodie

Annalisa vs Elodie, il dualismo tra le due pop star

Elodie e Annalisa: la guerra tra le pop star italiane riparte da Sanremo 2024. E' qui che l'eterno conflitto per il tormentone musicale dell'estate che sarà riprende nuova linfa. Anche perché se Annalisa si prende la Rai, Elodie impazza sugli spot di Sky.

Tra le due differenze più o meno abissali ma unite nella corsa dei quattro quarti musicali che danno vita alle marcette che tanto piacciono alle piazze e “fanno ballare anche i morti” nelle discoteche. Unite ancora nella genesi musicale scoperta dal talent di Maria De Filippi, tappa obbligata per chi in Italia vuole fare musica anche con i campanelli dei palazzi. Il resto è una storia e un destino diverso a cominciare dal sex appeal totalmente ortogonale.

La romana del Quarticciolo Elodie, anche se milanese di adozione, a 33 anni non molla il cubo dove ha iniziato a sculettare e quella romanità un po' coatta che sembra non togliersela mai di dosso. Attira, attizza uomini e donne, ambisce a prendere il posto iconografico della comunità Lgbtq Plus di Raffaella Carrà ma poi scivola in qualche volgarità di troppo con l'esposizione del giro inguine coperto da uno slip da due soldi in vendita su Amazon, pur di attirare, sedurre, attrarre. Verrebbe voglia di dire “svegliare gli ormoni”, cosa che le riesce benissimo quando ancheggia e sculetta disordinata alla ricerca di una classe che non c'è. Ma per il pubblico è delirio oculistico trans-sessuale e questo basta per arrivare in cima alla classifica delle pop star.



Poi c'è Annalisa. Terza con l'ultima prova di Amadeus ma vincitrice a tutti gli effetti, è tutto un altro film. Classe 1985 e quindi 39 anni, la ligure ha una marcia in più puntellata da due pilastri: gli studi su voce e strumenti e una spalla occulta che le dà l'iniezione di marketing che le suggerisce il miglior posizionamento. Da laureata in fisica, ha scelto come consulente matrimoniale il vicepresidente marketing di Costa Crociere, quel Francesco Muglia sposato ad Assisi luogo preferito per battesimi e matrimoni da parte dei credenti nella Chiesa più reale e antitetica al Vaticano. E poi l'eros. L'abitino nero con giarrettiera è un incubo ripetuto all'infinito su social ed è l'esatta immagine che vuole di sé. Canta, incanta con voce e sguardo e seduce sottilmente con il black dress che stuzzica e insinua. Nella gerarchia dell'immagine, corpo e nudità vengono dopo. E se è vero che chi non mostra non vende, ecco che Annalisa è meno corporea e per lei la fisicità viene dopo, tant'è che sul palco saltella poco me sceglie la via sinuosa, come il serpente del peccato originale.



Chi vincerà nella pop guerra delle marcette quattro quarti? Se prima o poi non faranno un duetto storico sono destinate a cantare separate. C'è posto per entrambe, questione di gusti.