Annalisa a 'Che tempo che fa' da Fazio. Scandalo dopo Sanremo?

È stato appena annunciato che uno tra i cinque finalisti della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo sarà ospite di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio, questa sera. Scopriamo chi è e se è un'eccezione al regolamento originale, oppure no. Lo scrive il sito internet forumagricolturasociale.it.

Come da regolamento, nel corso della puntata di ieri sera, sabato 10 febbraio 2024, tutti e trenta i concorrenti del Festival di Sanremo si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Dopo le trenta esibizioni, Amadeus ha elencato la classifica dal trentesimo e ultimo posto, fino al sesto. I primi cinque artisti, invece, sono stati elencati senza ordine, perché questi cinque artisti si sono esibiti di nuovo, e sono stati votati nuovamente. Di fatto, i primi cinque classificati sono, effettivamente, i 'finalisti' della manifestazione, perché accedono alla finalissima.

Irama, Ghali, Angelina Mango, Geolier e Annalisa sono risultati, dunque, i finalisti di questa edizione della kermesse sanremese. I cinque artisti si sono esibiti di nuovo, e, poi, il pubblico, la Giuria della sala stampa, tv e web e la Giuria delle radio hanno votato di nuovo per i cinque artisti. Alla fine, la kermesse è stata vinta da Angelina Mango, seguita da Geolier, Annalisa, Ghali e Irama. I cinque artisti si esibiranno, insieme a tutti gli altri, questo pomeriggio da Mara Venier, durante lo speciale di Domenica In.

Sanremo 2024: annunciata un'ospite tra i finalisti nel programma di Fabio Fazio, ma è possibile?

Dopo l'ospitata da Mara Venier, questa sera una tra i finalisti sarà ospite di 'Che tempo che fa', programma condotto da Fabio Fazio e in onda sul Nove. La cantante in questione è Annalisa, interprete del brano 'Sinceramente'. Annalisa, che è arrivata terza, sarà intervistata da Fabio Fazio e, sicuramente, parlerà della settimana sanremese. L'annuncio è stato pubblicato poco fa sulle pagine social dell'amatissima trasmissione.

Ad alcune persone potrebbe sorgere un dubbio. È possibile che uno dei finalisti del Festival di Sanremo venga ospitato solo un giorno dopo la finale in un programma non Rai? Ebbene, sì. C'è una regola, come spiegata anche dall'Amministratore Delegato Rai, Roberto Sergio, tempo fa, che obbliga il vincitore del Festival di Sanremo a essere ospite di soli programmi targati Rai nei tre giorni successivi alla fine del Festival. Solo il vincitore, però, e non gli altri finalisti. Per questo, non c'è alcun problema, né si può parlare di eccezione, se la cantante di 'Sinceramente' sia ospite del programma in onda sul Nove.

Oltre ad Annalisa, Fabio Fazio intervisterà, questa sera, anche l'amatissimo attore hollywoodiano Tom Hanks. Si preannuncia, dunque, una serata davvero interessante, che molti fan del cinema, oltre che del Festival di Sanremo, seguiranno con passione.