La Formula E aiuta Roma e finanzia i parchi giochi dell'Eur

Patto di ferro fra Municipio IX e Formula E: l'Eur ospiterà nuovamente il campionato, ma gli organizzatori dell'evento si impegneranno, fra le varie attività, a ristrutturare un parco giochi al laghetto e costruirne altri nella zona grazie agli sponsor.

Il Municipio IX, territorio che ospiterà il campionato di Formula E ad aprile, stringe un accordo con il comitato organizzatore della gara mondiale. Data l'importanza dell' evento e l'opportunità di promuovere il quadrante dell'Eur, le istituzioni hanno stabilito in un accordo l'impegno da parte degli organizzatori di assicurare degli interventi sul verde e sulla manutenzione stradale.

La Formula E per riqualificare i parchi giochi

Il Municipio "sfrutta" l'occasione e chiede al Comitato di ristrutturare, entro primavera 2022, il parco giochi inclusivo del lago dell'Eur. Da parte degli ufficiali municipali la controproposta di garantire la partecipazione delle scuole e di un'associazione per le persone diversamente abili nel corso dell'inaugurazione.

Ma non è l'unico accordo sul verde pubblico sottoscritto dalla due realtà. Nell'accordo, in allegato, si legge che la Formula E chiederà ai suoi sponsor di realizzare parchi giochi per il quartiere.

L'impegno sulle strade

Non solo interventi sul verde, ma anche opere di manutenzione stradale. Formula E si impegna infatti in lavori di ripristino e di asfaltature su circa mq 6000 oltre all'installazione di due passaggi pedonali intelligenti per garantire attraversamenti pedonali nelle ore notturne in via di Castel di Leva all'altezza dell'intersezione con via Cacciopoli e in via Agerola.

Defibrillatori in farmacia

Su richiesta dell'Associazione Ripartiamo dall'Eur il Comitato donerà all'Eur ben 5 defibrillatori che verranno dati a due farmacie di zona e alle forze dell'ordine del IX gruppo.