La Gabanelli da ridere: italiani all'estero, il successo della srl Mancopukazz

Il protagonista di questa mirabolante vicenda si chiama Luigi e a narrarla è Milena Gabanelli in persona in una “edizione straordinaria” e sui generis del suo Dataroom. Il video impazza su tik tok. È una storia del kazz, quindi poi non potete dire che nessuno vi abbia avvertito. La trama parte da Kazz per arrivare a Stocazzo.

Luigi non è il fratello dell’idraulico che salta e corre nel celebre videogame Supermario. Ha 23 anni quando decide di mollare il posto fisso di ragioniere in Puglia, con uno stipendio niente male, per volare nella verde Scozia per dare una scossa alla sua esistenza. All’inizio campa con le due sterline di guadagno per ogni cartone di pizza consegnata, ma gli sembra di non avere prospettive. Allora decide di aprire un bar brasiliano. È il momento delle scartoffie da compilare quindi la società decide di chiamarla, forse pensando alla burocrazia italiana, Skassakaz Ltd. L’equivalente di Scassacazzi Srl.

La Hsbc finanzia la società del Kazz

Il lavoro va bene e decide di lanciare altri locali, e per questo ha bisogno di finanziamenti. Si rivolge a una banca presentando progetti, business plan, la contabilità in ordine. Ogni documento è protocollato e comtrofirmato a dovere. La banca che accetta di finanziarlo è HSBC uno dei più importanti istituti bancari del mondo. Una di quelle che credette in Steve Jobs quando l’iPhone era un’intuizione sulla quale nessuno avrebbe scommesso un dollaro. Sono passati diversi anni e migliaia di drink, Luigi ha fatto parecchia strada.

Skassakaz, Rumbakazz e Kagacazz Ltd: tre società 100 posti di lavoro

Le società alle quali fanno capo i suoi locali ora si chiamano: Skassakaz, Rumbakazz e Kagacazz Ltd. I finanziamenti sono stati rimborsati puntualmente e l’istituto bancario è entusiasta del suo cliente. Luigi ha creato più di cento posti di lavoro, il suo bar ha vinto un premio prestigioso, è un italiano che ce l’ha fatta.

In Italia l'unico ad aver superato il confine è Stocazzo Editore

Agenda Stocazzo Editore



La storia sarebbe finita qui se Luigi non avesse deciso di acquistare le mura del suo nuovo locale, il Mango. Per questo ha creato una nuova società. Siccome squadra che vince non si cambia il nome della nuova creatura è Mancopukazz. Ma in Italia c’è chi lo ha superato: da cinque anni esiste uno scrittore che si è fatto anche editore creando l’etichetta Stocazzo editore. Pubblica solo i suoi libri. Sono romanzi firmati da uno che prima di tutto nella sua vita ha divorato libri a pranzo e cena.

I suoi li vende in giro per l’Italia nelle fiere editoriali, oppure on line solo sul suo sito. Nelle librerie no. Anzi, col kaz.