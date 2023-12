La guerra del panettone: scacco matto a Milano. Il più buono d'Italia è a Roma

Lo storico forno "Spiga D'Oro Bakery", di proprietà della famiglia Mangione, si è distinto ancora una volta al concorso Panettone Maximo di Roma, conquistando il primo posto nel gradimento del pubblico e il secondo posto nella categoria Panettone Tradizione.

Un risultato eccezionale che conferma l'eccellenza e la passione che contraddistinguono il lavoro del pastry chef Alessandro Mangione, creatore della celebre ricetta del Panettone di Spiga D'Oro Bakery.

Azienda familiare

I figli del pastry chef, Simone Mangione e Carlotta Mangione, parte integrante dell'azienda a gestione famigliare, esprimono entusiasmo per questo straordinario risultato. Anche il collaboratore Federico Potere, uno dei lavoratori del forno, si unisce alla gioia generale, dichiarandosi emozionato e felicissimo.

Parola di esperto

"Il nostro non è semplicemente un panettone, ma una storia di famiglia," commenta con orgoglio il pastry chef Alessandro Mangione. "Siamo grati per il sostegno del pubblico e per il riconoscimento della giuria. Questo successo è il frutto della dedizione e della passione che mettiamo nel nostro lavoro ogni giorno." Il Panettone di Mangione, realizzato con lievito madre e materie prime di prima scelta, si è affermato come il simbolo del gusto autentico di Roma e del Lazio. Il forno, con il recente apertura del secondo punto vendita nel quartiere di Dragona, continua a consolidare la sua reputazione nel fornire prodotti autentici e deliziosi.

Le varianti

Oltre al celebre Panettone Tradizionale, il Forno Spiga D'Oro Bakery offre una vasta gamma di gusti, tra cui pistacchio, rhum e uvetta, fondente e agrumi, rocher, kinder, nutella e molti altri. Per rendere le festività ancora più golose, sono disponibili cesti natalizi contenenti una selezione di articoli prelibati a vari prezzi.

Dove trovarlo

Per coloro che desiderano immergersi completamente in questo mondo di sapori, il Forno Spiga D'Oro Bakery è facilmente raggiungibile via email all’indirizzo spigadorobakery1995@gmail.com o tramite telefono al numero 06 521 1078. I due punti vendita si trovano rispettivamente in Via Umberto Lilloni, 6, e Via di Dragone 140, Dragona (RM).