La lazialissima Raggi contro l'As Roma: "Scelta vergognosa". Il web la sfotte

La lazialissima Virginia Raggi alza la voce sullo sponsor Riyadh Season sulle maglie della Roma. "Una vergogna, ora i giallorossi dovrebbero mettere sulla maglia anche il logo di Roma Expo 2030". Parole dure che però hanno avuto l'effetto boomerang sui social. Il risultato? L'ex sindaca subissata da sfottò, critiche e attacchi dal popolo del web.

La Raggi, attualmente è consigliera d'opposizione in Aula Giulio Cesare e presidente della Commissione Expo del Campidoglio.

Progetto stadio

L'ex sindaca attacca duramente l'operato dell'Amministrazione in chiave As Roma sullo stadio: "Un progetto sbilanciato a favore del club. I terreni su cui potrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma, privato, sarebbero pubblici. E l’iter stato accelerato al massimo con un dibattito pubblico condotto in assenza di progetti e carte su cui esprimersi”.

Attacco a Gualtieri

"Io mi chiedo se sarebbe stato possibile organizzare un evento per mettere in vetrina Roma a Riad - attacca la Raggi - il sindaco poteva farsi sentire. Ma parliamo della stessa persona che mentre un gruppo di tifosi devastava la macchina di una lavoratrice e la città è a pezzi, pensava bene di correre a farsi una foto con un calciatore appena giunto nella Capitale (Romelu Lukaku, ndr) davanti al Colosseo con la maglia della Roma”.

"Una vergogna"

"La scelta dell'As Roma è vergognosa. In questo momento stiamo tutti remando dalla stessa parte per portare Expo a Roma, all’Italia. Questo è il momento di stare uniti e una squadra della Capitale sponsorizza i rivali della propria città”.