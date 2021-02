La Lega "incassa" anche nel Municipio IX: arriva l'ex grillina Tallarico

La consigliera del IX Municipio Alessandra Tallarico, ex grillina, passa alla Lega. Il M5S continua a perdere pezzi e il partito salviniano, invece, si allarga.

“Aderisco con convinzione a un progetto politico per il territorio della Capitale solido e con ampie prospettive per il futuro". Lo sostiene Alessandra Tallarico durante una conferenza in via delle Botteghe Oscure nel corso della quale, alla presenza del coordinatore Alfredo Becchetti, del consigliere capitolino Davide Bordoni e del capogruppo in IX Municipio Piero Cucunato, è stata ufficializzata la sua adesione alla Lega. "Chi come me è un attivista politico e una cittadina entusiasta di fare un servizio per la collettività e per la Capitale d'Italia, non può che trovare nella Lega la casa politica a cui guardare. Il progetto di Salvini per Roma incarna al meglio la voglia di centrodestra degli italiani, romani compresi, perché parla la lingua del buon senso - dice - e propone una visione complessiva per il futuro della Capitale d’Italia. Ringrazio il coordinatore romano del partito Becchetti e il suo staff per avermi offerto questa possibilità. Da oggi comincia una nuova avventura politica in un partito strutturato ed importante. Insieme al capogruppo Cucunato rafforzero' i temi degli esuli istriani, giuliani e dalmati, la tutela e la valorizzazione del Tevere, la mobilità scolastica sostenibile e la promozione degli eco-musei territoriali." Dalla sua Becchetti afferma: “Alla consigliera Tallarico va il nostro più cordiale benvenuto in squadra e siamo certi che con la sua professionalità, saprà portare un contributo fattivo al lavoro nel IX Municipio – Eur. La Lega si conferma capace di attrarre amministratori locali ben radicati sul territorio – la Tallarico ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle scorse elezioni - certi che - nel nostro Gruppo – avrà la possibilità di continuare a portare avanti al meglio le battaglie politiche in cui ha sempre creduto e che ci caratterizzano in Aula e sui territori." Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore regionale Claudio Durigon.