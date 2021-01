La magia non può attendere: Supermagic in diretta dal Teatro Olimpico

In attesa di tornare in teatro, Supermagic offre a tutti un nuovo spettacolo con i migliori illusionisti del mondo da guardare a casa con tutta la famiglia. Sabato 6 febbraio dalle ore 17:00 sarà possibile assistere gratuitamente allo spettacolo in rete “Supermagic-la storia”. Un supermagic mai visto prima e che non si potrà vedere mai più.

In diretta dal teatro olimpico di roma, Remo Pannain presenta alcuni dei migliori numeri delle passate edizioni. Un viaggio nel tempo e nella storia del “migliore spettacolo di magia” (definito così dalla Fédération internationale des sociétés magiques). Per vedere lo spettacolo "Supermagic-la storia” è necessario prenotare il biglietto omaggio sulla pagina http://www.supermagic.it/supermagic-la-storia. Compilando e inviando la richiesta di prenotazione si riceverà il biglietto con l’accesso per vedere lo spettacolo gratuitamente sabato 6 febbraio alle ore 17:00. Presenterà Pannain con: Double fantasy (Ucraina), Arno (Francia), Timo Marc (Germania), Chapeaux blancs (Francia), Ottavio Belli (italia), Kevin James (Usa), Aaron Crow (Belgio).