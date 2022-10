La medicina vola alta alla Nuvola: la radiologia del futuro svelata all'Eur

Oltre 6 mila medici, radiologici, tecnici, manager sanitari ed esponenti scientifici arrivano alla Nuvola per la corsa verso il futuro della radiologia.

Dalla diagnosi alla terapia in un batter d'occhio, “Nel presente il futuro”: saranno le ultime novità e le tecnologie all'avanguardia della radiologia le protagoniste della 50esima edizione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica SIRM, che riunirà a Roma fino al 9 ottobre oltre 6.000 partecipanti. La disciplina della radiologia è strettamente interconnessa con le altre branche della medicina e accanto ai radiologi, arrivano all'Eur anche manager sanitari pubblici e privati, rappresentanti delle istituzioni, esperti dell’information technology e partner dell’industria nella diagnostica per immagini, per presentare le ultime innovazioni al servizio della diagnosi e della cura dei pazienti. Cossellu: “Orgogliosi per un evento tra i più prestigiosi con oltre 6.000 partecipanti attesi che sceglie La Nuvola e Roma. Uno stimolo concreto alla crescita dell’economia cittadina in un periodo congiunturalmente difficile”, ha dichiarato l'Ad di Eur spa.

Orlacchio, “Il futuro dipende dalla consapevolezza nel presente”

“Nel presente il futuro”, recita lo slogan scelto per la 50esima edizione del Congresso e ripreso dal Presidente Prof. Antonio Orlacchio, che ribadisce come sia “stato scelto per ricordare che il futuro dipende da quello che saremo in grado di realizzare nel presente, sintetizza l’evoluzione della nostra disciplina e vuole essere uno stimolo a prodigarsi per un futuro certo e di sempre maggiore ruolo. Da questa consapevolezza, dalla conoscenza e competenza e dai nostri comportamenti dipenderà il ruolo dei radiologi adesso giovani e del futuro della disciplina”.

Cossellu, “Il prestigio del congresso è un beneficio per l'intera città”

“Siamo molto orgogliosi di ospitare alla Nuvola - commenta Angela Cossellu Ad di Eur spa - uno dei più prestigiosi appuntamenti congressuali in campo nazionale. Promuovere l’industria del turismo congressuale e d’affari, uno dei segmenti turistici di maggiore rilevanza per valore generato sul territorio ospitante, è il nostro obiettivo. Un beneficio concreto per l’economia cittadina, in particolare per i settori della filiera coinvolti: trasporti, alberghi, commercio e leisure. Iniziare il quarto trimestre - conclude l’Ad di Eur spa - con un congresso prestigioso e così partecipato come SIRM è uno stimolo importante e concreto non solo per la crescita ma anche per migliorare l’attrattività della città, in un periodo congiunturalmente difficile come quello che stiamo attraversando”.