La metro A non si ferma al capolinea e porta i passeggeri al deposito VIDEO

La metro A non si ferma al capolinea di Battistini e tira dritto, con i passeggeri ancora a bordo, fino al "tronchino", il punto dove i treni terminano la corsa e tornano indietro.

È successo mercoledì sera, poco dopo le 18, per lo stupore dei pendolari di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro.

Stupore a bordo

“Ma perché non si è fermata?”, si rumoreggiava a bordo. Una volta arrivati a destinazione, le persone a bordo non hanno potuto far altro che attendere che il macchinista si accorgesse dell’errore e poi chiedere a gran voce di essere trasportati di nuovo alla stazione Battistini. "Hai bevuto?", ha chiesto un passeggero al conducente. "No, non ho bevuto, scusatemi, ora vi riporto subito indietro", ha ribattuto il macchinista. Non è la prima volta che gli utenti Atac si trovano davanti a disservizi. In passato era capitato di trovare una fermata chiusa prima dell’arrivo dell’ultimo treno, effetto gabbia.

Fino al deposito

Questa volta, invece, i passeggeri sono rimasti letteralmente prigionieri dei convogli della linea rossa. Sul caso indaga la municipalizzata dei trasporti. Non appena verranno accertate le responsabilità del personale in servizio al momento della fermata mancata, scatteranno i provvedimenti disciplinari del caso. La nuova linea dell’azienda del Campidoglio è durissima: chi sbaglia, paga. Fino a rischiare il licenziamento.