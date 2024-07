La moglie lo lascia e lui gli piazza una bomba sul tetto dell'auto: arrestato

Un amore esplosivo. Battute a parte l'incubo per una donna è finito grazie ai poliziotti che hanno arrestato il suo ex marito che per vendicarsi della fine del rapporto aveva deciso di intimorirla piazzando un ordigno sul tetto della sua auto.

Quando la donna ha visto la bomba ha chiamato subito la Polizia.

L'intervento

I poliziotti del Commissariato Vescovio e della Squadra Mobile, con l’ausilio degli artificieri della Questura di Roma, hanno arrestato un 32enne perché trovato in possesso di materiale esplosivo e armi. L’uomo, dopo la fine della relazione con una donna, ha iniziato a minacciarla e a spaventarla con appostamenti sotto casa di un’amica dove lei aveva trovato ospitalità. Nei giorni scorsi, gli investigatori sono intervenuti per una segnalazione di un’esplosione del quartiere Trieste. Insieme ai Vigili del Fuoco hanno notato che la macchina della donna era stata danneggiata probabilmente da una bomba carta sul cofano. La donna ha raccontato agli agenti di alcune minacce ricevute e ha mostrato loro la chat con il 32enne dove vi erano anche riferimenti inequivocabili alla sua vettura.

La perquisizione

I poliziotti hanno poi perquisito l’abitazione dell’uomo trovando due ordigni pirotecnici del peso complessivo di circa mezzo chilo che, esaminati dagli artificieri, sono risultati molto pericolosi in quanto, se opportunamente innescati, avrebbero potuto provocare effetti lesivi importanti per persone e cose. Oltre agli ordigni sono stati anche rinvenute due pistole replica modello Glock, una modello Beretta, priva di tappo rosso, con munizionamento a salve ed un coltello tipo scimitarra della lunghezza di circa 40 cm. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di armi, munizionamento e congegni esplosivi.