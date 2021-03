Piccola volpe ferita abbandonata 3 ore, la Polizia provinciale fa spallucce

Erano le 17.30 circa di ieri quando è arrivata ad Earth Odv la notizia di una piccola volpe ferita e agonizzante in zona Laurentina-Montemigliore. Una persona mentre passeggiava col cane l’ha vista e ha chiesto consiglio ad una propria conoscente, Manuela, attiva nel campo della tutela ambientale e degli animali. Manuela ha chiesto consiglio ad Earth Odv che le ha dato il numero della polizia provinciale perché la fauna selvatica è di competenza della Provincia su delega della Regione Lazio. Ma la Polizia provinciale non è intervenuta dicendo di non avere competenza in materia.

“Ho chiamato quindi Paolo Ferrara, - racconta Manuela - Delegato alla polizia metropolitana ed alle aree protette, chiedendo se fosse corretto che la Polizia provinciale avesse rifiutato il soccorso. Il consigliere Ferrara è stato molto disponibile e collaborativo e ha subito chiamato il comandante della Polizia provinciale, che però ha confermato che loro intervengono solo in casi particolari…. quali non è dato di sapere”

A quel punto per velocizzare la faccenda Earth Odv ha ha consigliato di chiamare i vigili del IX gruppo Eur, che hanno detto che sarebbero andati sul posto. “Trascorsa più di un‘ora senza che nessuno arrivasse sul posto, ho chiamato personalmente i vigili del IX gruppo”, spiega Valentina Coppola, presidente di Earth. “Mi hanno assicurato che sarebbero andati, ma senza fornirmi una tempistica. Quando gli ho detto di allertare immediatamente il veterinario Asl di turno per velocizzare i tempi, mi hanno risposto che dovevano andare prima loro sul posto per verificare che ci fosse l’animale ferito. A questo punto ho capito che se volevamo salvare la volpe bisognava spingere il 'sistema' e ho chiamato personalmente la Asl Roma 2, competente per territorio. La dirigente, dottoressa Laura Pallone, ha ribadito che la competenza non è della Asl ma ha detto che non avrebbe lasciato morire in strada l’animale ed ha autorizzato il soccorso, così ha attivato la pet in Time”.

Nel frattempo, ben 2 ore e mezzo dopo essere stati chiamati, si sono presentati i vigili del IX gruppo dicendo non avere riferimenti del veterinario di turno, e che loro danno priorità alle problematiche stradali. “Ho fatto notare che la priorità è salvare la vita di uomini ed animali e solo dopo vengono le cose", continua la Coppola, "e che avevo provveduto io ad allertare il veterinario che stava arrivando, cosa che avrebbero dovuto fare loro". Alle 20.40 è arrivata sul posto la Pet in Time che ha preso la volpina e l’ha portata in clinica veterinaria. E’ stata posta sotto flebo e al caldo e attendiamo sue notizie. “Se la volpe sopravvive lo deve solo al fatto che la persona ha chiamato Earth che ha potuto chiedere aiuto direttamente alla dirigenza Asl che ringrazio nuovamente”, prosegue Coppola. “Non è accettabile che un cittadino che vede un selvatico ferito e cerchi aiuto debba sentirsi rispondere che nessuno ha competenza e vederlo spegnersi lentamente sotto i propri occhi. E’ una vergogna che non possiamo davvero tollerare. Questa mattina chiederò un tavolo interistituzionale tra Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale per definire la questione una volta per tutte perché il medioevo è terminato da un pezzo.”