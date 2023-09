La provocazione del Minisindaco: "Facciamo consiglio in via dell'Archeologia"

Apprendo la notizia che il Partito democratico abbia appena richiesto un Consiglio Straordinario sul tema della sicurezza e della legalità del notro territorio. Finalmente anche il Pd si accorge del grave stato di insicurezza in cui si trova il nostro Municipio. Lo dichiara in un comunicato stampa il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco.

Attacco al Pd

"Voglio però suggerire al Pd - aggiunge - di modificare il luogo del Consiglio Straordinario che hanno richiesto: invece di stare chiusi nella sala consiliare, scendiamo in piazza là dove i cittadini perbene hanno bisogno di vedere le Istituzioni; facciamo il Consiglio Straordinario in via dell'Archeologia o a largo Mengaroni"."Sarà una buona occasione per vedere finalmente i consiglieri locali del Pd e della lista Calenda, dato che non si sono ancora mai visti. I consiglieri del Pd e della lista Calenda locali - spiega ancora Franco - non hanno partecipato neppure al giorno del blitz in cui erano presenti il Sindaco Gualtieri e i suoi Assessori. Forse che ci siano problemi di comunicazione tra Sindaco e consiglieri municipali? Magari non erano stati invitati o, peggio, avevano timore a farsi vedere in prima fila a metterci la faccia, come il sottoscritto".

"Felice che ci sono svegliati"

"Sono contento, quindi, che da adesso, con anche il PD e la lista Calenda che scendono in piazza, non sarò più solo a combattere l'illegalità. Sono infine convinto che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni verrà presto a Tor Bella Monaca, come ha chiaramente dichiarato in occasione dell'incontro con don Coluccia, come ha già fatto a Caivano. Comprendo, però, i grandi e importanti impegni istituzionali e internazionali, non ultimo il suo viaggio negli Stati Uniti. Confido, quindi, che saremo finalmente tutti uniti a combattere per restituire sicurezza legalità al nostro Municipio", conclude Franco.