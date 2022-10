La risposta di Catarci: “Nessun taglio, le quote di aumento sono in arrivo”

L'Assessore alle politiche del Personale di Roma Capitale, interviene sulla denuncia di capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis: “Non è stato fatto alcun taglio ma un semplice riallineamento del pagamento delle quote di produttività. I nostri uffici sono già al lavoro per essere pronti a inserire nelle prossime buste paga le quote di aumento previste dal nuovo contratto collettivo nazionale, di prossima stipula definitiva”.

"Stupiscono le affermazioni di alcuni consiglieri capitolini di opposizione su presunti tagli alle buste paga dei dipendenti capitolini. Nulla di più falso: non è stato fatto alcun taglio ma un semplice riallineamento del pagamento delle quote di produttività. Proprio De Santis, che oggi finge di non ricordare, ha introdotto, in qualità di Assessore alle Politiche del Personale della Giunta Raggi, il sistema di pagamento delle quote di produttività scaglionate nel secondo trimestre dell'anno." Con l'occasione – continua l'Assessore alle politiche del Personale di Roma Capitale - informiamo i consiglieri che molti dipendenti, al contrario di quanto da loro affermato, grazie al conguaglio di ottobre hanno beneficiato di un aumento in busta paga. Mentre c'è chi strumentalmente sembra remar contro, sventolando la bandiera dell'ipocrisia, i nostri uffici sono già al lavoro per essere pronti a inserire nelle prossime buste paga le quote di aumento previste dal nuovo contratto collettivo nazionale, di prossima stipula definitiva". Lo dice Andrea Catarci, assessore alle politiche del Personale di Roma Capitale.