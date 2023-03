La Roma e la Lazio si preparano al derby. Maurizio Gasparri tra gli ultras

La Capitale si prepara al derby Roma-Lazio di domenica 19, alle 18. Una partita importantissima: chi vincerà andrà in Champions League. Le squadre si preparano ad affrontarsi e le rispettive tifoserie scaldano i motori per quella che sarà una partita combattuta. A parlare del derby c'è il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, giallorosso fino al midollo.

“Non parlo del derby per scaramanzia - dice il coordinatore romano di Forza Italia - ma la Roma sta subendo di tutto. Possiamo parlare del passato, naturalmente, e allora bisogna evidenziare che stiamo subendo di tutto. Potevamo essere al secondo posto con 53 punti, e invece abbiamo perso contro la Cremonese e il Sassuolo, il Var non ha visto il fallo che ha scatenato la reazione, gravissima, di Kumbulla e quindi niente rigore, Mourinho squalificato per la storiaccia con il quarto uomo. Insomma stiamo subendo di tutto e questo è quanto".

Gli assenti alla partita

Il senatore non ha tutti i torti: tra gli assenti di casa Roma ci sarà l'allenatore José Mourinho, squalificato per lo scontro con Serra. Il calciatore Kumbulla è stato invece squalificato per aver colpito con un calcio Berardi. Llorente non potrà esserci per via di un infortunio.

Anche in casa biancoazzurra ci sarà un assente eccellente: Ciro Immobile, il capitano, che non potrà giocare per via di un infortnunio muscolare.