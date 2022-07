La Sapienza chiama le aziende: un career day per conoscere i nostri laureati

Due giorni per conoscere i laureati del futuro. La Sapienza mette in contatto le aziende italiane e i suoi laureati, producendo un annuncio rivolto ai datori di lavoro: "Incontra i migliori talenti dell'università".

Quasi una giornata per le aziende, più che per i giovani in cerca di lavoro. La Sapienza si rivolge al settore produttivo e prova a richiamare l'attenzione verso le nuove leve, come a dire "apritevi al futuro e puntate sulla freschezza".

Perché partecipare? Semplice: farsi conoscere e promuovere le proprie offerte di lavoro a studenti in procinto di terminare gli studi, neolaureati e giovani professionisti alumni di Sapienza Università di Roma; Incontrare in presenza laureandi e laureati; Raccogliere centinaia di CV con un risparmio di tempo notevole; Presentare e condividere opportunità professionali; Ricevere candidature e sostenere colloqui in presenza. L'appuntamento è per il 26 e 27 settembre in piazzale Aldo Moro.