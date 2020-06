La via della droga, dalla Spagna a Fiumicino per rifornire Roma: 9 arresti

Al termine di una complessa attività investigativa, convenzionalmente denominata “Hispania”, coordinata dalla D.D.A. presso la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, collaborati in fase esecutiva da personale della Guardia Civil Spagnola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, che dispone l’arresto per 9 individui (di cui tre dimoranti a Malaga-Spagna).

Gli arrestati sono ritenuti, a vario titolo, appartenenti ad un gruppo criminale transnazionale in grado di importare dalla Spagna all’Italia ingenti quantitativi di droga.

L’indagine rappresenta una costola dell’operazione denominata “Maverick”, eseguita lo scorso 23.10.2018 dagli stessi Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, grazie alla quale furono arrestati, in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP di Roma, 42 soggetti, tra i quali Alessandro Pigantaro e Fabio Di Francesco, appartenenti ad un’organizzazione criminale di Ostia, dedita principalmente al narcotraffico ed alla commissione di altri gravi reati (Estorsione in concorso; Sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso; Furto aggravato; Detenzione illegale di armi; Ricettazione in concorso; Minaccia aggravata dall’uso delle armi).

Gli odierni arrestati fanno parte di un sodalizio criminale strutturato su due articolazioni (di cui la prima insediata stabilmente in territorio iberico, mentre la seconda articolazione era situata nella città di Fiumicino) che si occupava di rifornire di stupefacente l’organizzazione dei già noti Alessandro Pigantaro e Fabio Di Francesco.

Nel corso delle indagini, sono stati eseguiti importanti sequestri di armi e droga e, in particolare:

- l' 08.05.2018, presso la Dogana di Saintes Marie de la Mer (Francia), sono stati sequestrati dalla Polizia francese 325 kg di Hashish trasportati a bordo di un camper proveniente dalla Spagna e diretto a Roma;

- il 26.08.2018, a Frascati, sono state sequestrate armi di provenienza illecita (n.1 revolver e n. 1 fucile a canne mozzate);

- il 14.09.2018, a Roma, sono stati sequestrati: kg 56,7 di Hashish, gr. 427 di Cocaina, gr. 550 di Marijuana, nonché due pistole semiautomatiche illegalmente detenute.