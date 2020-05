Lago di Bracciano prosciugato, richiesta di rinvio a giudizio per Acea Ato 2

Lago di Bracciano prosciugato, la Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia ha disposta la richiesta di rinvio a giudizio per disastro ambientale aggravato per i vertici di Acea Ato 2.

A darne notizia è il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano Martignano, che nel giungo 2017 presentò una denuncia contro i prelievi della società. “Il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano Martignano prende atto del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia che dispone la richiesta di rinvio a giudizio per disastro ambientale aggravato per vertici di Acea Ato 2 e Acea Ato 2 stessa ed altri in relazione all’abbassamento dei livelli del lago di Bracciano del 2017. E’ una notizia che aspettavamo da tempo e che supporta la nostra battaglia in difesa dell’ecosistema lago di Bracciano”.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 10 novembre 2020 alle ore 10.