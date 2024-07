Lanuvio, terribile incidente frontale: a bordo una neonata e una bimba

Un grave incidente sulla via Cisternense, nel territorio di Lanuvio, in direzione di Cisterna. Due automobili si sono scontrate nei pressi di via della Riserva del Quartaccio, ribaltandosi a lato della strada.

Tra i passeggeri coinvolti c’era anche una neonata. L’incidente è avvenuto all’altezza del distributore IP.

La dinamica

A bordo delle due auto che si sono scontrate frontalmente, terminando in un ammasso di lamiere capovolte nella cunetta, viaggiavano, in una vettura, un uomo di 40 anni con una bambina di 7 anni; nell’altra, una cittadina statunitense residente in Italia, accompagnata da una bambina di appena nove mesi. Le bambine sono state trasportate con l’elisoccorso agli ospedali Gemelli e Bambino Gesù di Roma. La donna, una 40enne di origine statunitense, è ricoverata all’ospedale Gemelli con la figlia neonata. L’uomo, seppur non gravemente ferito, ha riportato varie contusioni ed è stato ricoverato presso l’Ospedale dei Castelli al pronto soccorso.

Sorpasso azzardato

Gli agenti della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Sergio Ierace, stanno esaminando le riprese delle videocamere di sorveglianza della vicina stazione di servizio per determinare con precisione la dinamica dell’incidente. Si sospetta che lo scontro possa essere stato causato da un sorpasso improvviso a forte velocità di una delle due auto. L’incidente è avvenuto in un tratto molto pericoloso, stretto e angusto di via Cisternense, all’altezza di Bonifica Mediana.