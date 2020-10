Largo ai giovani, c'è il Foedus Lab: il workshop all'Orto Botanico di Roma

Sabato 17 ottobre 2020, dalle ore 10 alle 16, presso l’Orto Botanico in Largo Cristina di Svezia 23A-24 si terrà la prima edizione di Foedus Lab, un workshop organizzato dalla Fondazione Foedus, presieduta da Mario Baccini, e ideato da quattro giovani per i giovani.

L’evento è totalmente gratuito e si terrà nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid19. Esperti di lungo corso i relatori per le quattro aree tematiche: lo storico Ottocentista Tiziano Panconi per la sezione legata all’Arte, la Professoressa e Psicologa Sociale Anna Kosic per la sezione dedicata alla Solidarietà, Daniele Chieffi, Direttore comunicazione e PR – Dipartimento per l'Innovazione e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio, per la sezione inerente la Comunicazione, e la coppia Marco Cervellera Conti, avvocato d’affari internazionale e Dino Di Carlo, Commercialista ed esperto di finanza sostenibile per la sezione riguardante l’Impresa.

La prima edizione di Foedus Lab sarà un imperdibile occasione di incontro, scambio, formazione e arricchimento fatta da giovani per i giovani.

L’evento è stato ideato dai quattro responsabili giovani delle aree tematiche FoedusLAB, tutti under 24, Giulia Bulckaen, per l’arte, Eleonora D’Urbano, per la solidarietà, Vittorio Agostinelli, per l’impresa e Matteo Occhiuto, per la comunicazione con il supporto della dottoressa Emma Evangelista e del dottor Gianluigi De Angelis della Fondazione Foedus.

Questa iniziativa servirà a coinvolgere i gioVani che vogliano portare un contributo al dibattito sociale, che vogliano impegnarsi in modo attivo e operativo o che abbiano desiderio di capire come orientarsi in ambito culturale e del mondo della comunicazione diretti da personalità che operativamente possano contribuire ad arricchire quelle soft skills indispensabili nella quotidiana attività oltre il percorso scolastico.

La giornata sarà articolata in diversi momenti scanditi da sessioni di intervento degli esperti e veri e propri lavoratori dove imparare i rudimenti su come organizzare una mostra, creare un business plan per un’azienda, comunicare in modo strategico attraverso i nuovi strumenti digitali e operare con un progetto sociale per lo sviluppo dell’infanzia. La giornata vedrà l’alternarsi di momenti didattici frontali a modalità interattive in cui i partecipanti potranno toccare con mano quanto spiegato durante le lezioni, attraverso business games e workshops.

La partecipazione, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per ogni laboratorio, nel rispetto delle norme covid è gratuita. L’evento si svolgerà in contemporanea in tre aule dell’orto botanico di Roma. Al termine del workshop, i partecipanti riceveranno un attestato per la loro partecipazione a FoedusLab.

Per iscriversi, come detto gratuitamente, basta cliccare al seguente link, compilando il modulo di adesione: https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdLdHMBaPbL5GXI1vaeYeYkkeIrUtKC691rMmdCiRLv4L3hsQ/ viewform?usp=sf_link

Per ulteriori informazioni e per il programma completo www.fondazionefoedus.it.