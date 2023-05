Largo Preneste, la magia di un artista di strada: danze che sfidano la gravità

L'acrobata in largo Preneste

C'è nuovo artista di strada in città: dopo i giocolieri, a largo Preneste ci pensa questa nuova star ad allietare gli automobilisti in attesa al semaforo rosso. Un'artista di strada con le sue danze acrobatiche che sfidano la gravità.

È polacco e ha trent'anni. Parla poco l'italiano. Ha trovato questo modo artistico e ingegnoso per guadagnare qualche moneta. E così con la sua arte riesce a stupire il suo pubblico di automobilisti in attesa. Ogni volta che il semaforo diventa rosso, con il suo cerchio va al centro della strada e comincia le sue evoluzioni e le sue acrobazie.

Con il suo cerchio comincia a roteare su sé stesso, inclinandosi e senza mai toccare terra. Dandosi lo slancio con le gambe, per poi appoggiare anche quelle al bordo del cerchio, continua a ruotare e a stupire il pubblico. E poi, quando il semaforo sta per tornare verde, si ferma, saluta il pubblico e gira tra le macchine sperando di ricevere qualche moneta per il suo spettacolo.