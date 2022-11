Lauda Europe, Ryanair,cerca assistenti di volo: open days a Roma il 30 e il 1°

La compagnia aerea Lauda Europe, che fa parte del gruppo Ryanair, è in cerca di nuovi assistenti di volo. A Roma il 30 novembre e il 1° dicembre si svolgeranno le selezioni.

In particolare, il 30 e il 1° a Roma si svolgeranno degli open days, con due sessioni in entrambe le giornate alle 10 e alle 15. I candidati saranno accolti da Maria Cristina Civiletti, head of inflight di Lauda Europe. Per prima cosa i candidati verranno sottoposti a una prova d'inglese che funge da pre-selezione, dopodiché i candidati ammessi saranno chiamati ai colloqui individuali. Le persone che verranno selezionate potranno accedere ad un corso di formazione gratuito. È prevista anche una diaria per chi verrà ammesso a seguire il corso.

Gli open days di Roma si svolgeranno all'Hotel NH Collection Roma Centro, in via dei Gracchi. Per candidarsi basta presentarsi agli open days, o scrivere alla mail cabincrewcareers@laudaeurope.com, allegando il proprio curriculum, se si vuole partecipare alla selezione per via telematica.