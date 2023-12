Laura Pausini, il tour dei sogni fa tappa a Roma con quattro date al Palaeur

Dopo un autunno ricco di novità e successi, tra l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti Anime parallele/Almas paralelas e il recente riconoscimento come Latin Recording Academy Person Of The Year 2023, Laura Pausini ritorna live a distanza di cinque anni dal suo ultimo tour mondiale.

Il Laura Pausini World Tour 2023/2024 partito da Rimini, arriverà al Palazzo dello Sport di Roma, il 12, 13, 15 e 16 dicembre e vedrà successivamente l’artista esibirsi nei palasport più prestigiosi di Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti.

Una tournee mondiale

Una tournée mondiale, la decima in carriera per l’Artista italiana più premiata al mondo, che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno. L’intero show, organizzato e prodotto da Friends&Partners, di cui tutti gli effetti speciali usati sono ecosostenibili, è stato studiato da Laura Pausini nei minimi dettagli per dare valore a ogni singolo segmento.

Parola di Laura

“Questo è il momento che aspetto da 5 anni. – commenta Laura Pausini – Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno. Questo è l’anno del mio trentennale ed è l’anno in cuitorno con nuova musica, contenuta nel mio album “Anime Parallele”, è l’anno in cui mi rimetto alla prova. L’ho fatto, in tutti i modi in cui sono riuscita a sfidarmi, musicalmente, mentalmente, emotivamente, fisicamente anche. Sono partita dall’idea folle di una maratona in un volo di 24 ore, tre performance in tre città del mondo, in tre teatri iconici, come quello dove ho vinto il Festival di Sanremo nel febbraio 1993. Quasi una provocazione, sembrava impossibile, ma ci sono riuscita. Ho allargato il cerchio pensando a un’anteprima del tour nelle piazze storiche di Venezia e Siviglia, città dove non avevo mai suonato prima. E ora finalmente tutto il disegno prende forma nei palasport, e questo show che aveva messo le sue radici già nei teatri, è cresciuto fino al suo sviluppo finale che finalmente presenterò nel mondo. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza al mio fianco una figura come quella di Luca Tommassini, co-regista che con me ha dato vita a uno show in 3 atti, costruito partendo dalla musica dei miei 30 anni, e seguendo una linea concettuale che gioca con presente, futuro e passato".

Una band da urlo

Accanto a Laura Pausini, sul palco c'è una band di 7 musicisti e 4 coristi,con la direzione musicale di Paolo Carta che ricopre questo ruolo per la settima volta in un tour mondiale dell’Artista.