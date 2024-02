Lavoro, Emirates cerca hostess e steward. A Roma il 18 la nuova selezione

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo, arriva a Roma con un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento è fissato per il 18 febbraio, alle ore 9:00, presso Double tree by Hilton Rome Monti in Piazza dell'Esquilino, 1.

E per chi non dovesse riuscire a partecipare, ci sarà l’occasione per candidarsi il mese successivo: la compagnia aerea, infatti, tornerà in città anche il 4 e il 23 marzo.

Questi incontri rientrano nei piani della compagnia aerea di continuare a investire sul personale. Un percorso iniziato nel 2022 e continuato anche nel 2023, con il quale Emirates ha assunto ben 8.000 membri dell'equipaggio di cabina, grazie anche all’organizzazione di open day dedicati in 353 città in tutto il mondo. Ad agosto 2023, l'equipaggio di cabina della compagnia aerea aveva superato il traguardo delle 20.000 unità e ora ne annovera oltre 21.500. Un percorso di espansione che continuerà anche nel 2024 attraverso eventi e giornate dedicate al recruitment in più di 460 città in sei continenti, con l’obiettivo di aumentare di un ulteriore 25% il numero degli attuali membri dell'equipaggio di cabina.

Il recruitment in 6 continenti

Nel 2024, il team di selezione di Emirates ospiterà eventi e giornate dedicate al recruitment in più di 460 città in sei continenti, in linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l'obiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai. La ricerca di nuovo personale di bordo arriva inoltre, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X prevista per il 2024, etc.

L’obietto di questa grande campagna a livello mondiale? Aggiungere altre 5000 unità al team. La ricerca di nuovo personale è pensata soprattutto per coloro che a breve si affacceranno al mondo del lavoro o per chi ha cominciato da poco a muovere i primi passi nel settore. La compagnia aerea invita, infatti, i neolaureati che hanno in curriculum uno stage o un lavoro part-time, coloro che hanno un anno o poco più di esperienza nel settore dell'ospitalità o del servizio clienti e le persone desiderose di intraprendere un'entusiasmante carriera in giro per il mondo. I nuovi assunti faranno parte della più grande compagnia aerea internazionale del mondo e di uno dei marchi più iconici, oltre ad apprendere le competenze in materia di ospitalità e di vita dai migliori formatori del settore.

Le istruzioni per chi sogna di volare

I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico devono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae (CV) aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul sito ufficiale al link “lavorate con noi”. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto.