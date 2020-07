Lazio, assessore di Zingaretti iscritto ad un concorso della Asl: è bufera

Nuova bufera in Regione Lazio: l'assessore Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali della Giunta Zingaretti, Alessandra Troncarelli, si è iscritto al concorso regionale per assistente amministrativo alla Asl di Viterbo. Una scelta che ha fatto saltare dalla sedia le opposizioni, Lega su tutte che ha chiesto immediatamente chiarezza sulla vicenda.

La scelta della Troncarelli, nata nel 1987 proprio nella provincia viterbese ed ex assessore comunale dal 2015 con delega ai Servizi sociali e Politiche della casa nel Comune di Viterbo, può suonare come un campanello di allarme: la sua potrebbe essere una via di fuga in caso la Giunta Zingaretti cadesse anzitempo con il numero uno della Pisana e segretario Pd diretto verso un posto a Palazzo Chigi.

“Nicola Zingaretti non è imbarazzato dalla partecipazione dell'assessore regionale alle Politiche sociali, Alessandra Troncarelli, al concorso di collaboratore amministrativo indetto in forma aggregata tra le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo? Zingaretti si metta nei panni degli altri 1283 aspiranti”, chiede Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, che ha presentato un'interrogazione immediata al governatore Zingaretti.

“Zingaretti deve venire in Aula a spiegare - sottolinea Tripodi - l'inopportunità politica di un Assessore non eletto dal popolo, che dovrebbe essere onorato di governare una delle Regioni più importanti d'Italia, invece di togliere del tempo prezioso all'attività amministrativa e ai cittadini nel tentativo di rincorrere una stabilità economica. Una Regione complessa come il Lazio merita un impegno h24, evidentemente c'è chi ammira ancora la Prima Repubblica che sia il Pd sia il M5S incarnano perfettamente”, conclude il capogruppo regionale della Lega.