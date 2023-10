Lazio, Aurigemma: "Un convegno per contrastare la vilolenza sulle donne"

La Regione Lazio al fianco delle donne. Contro la violenza e a favore dei diritti. Il presidente del Consiglio Regionale, Antonello Aurigemma, presente al convegno “'Donne per Roma 2023", presentazione progetto "Futurosicuro Terziario Donna Confcommercio Roma”.

"Ringrazio innanzitutto gli organizzatori, nello specifico Terziario Donna Confcommercio Roma, con la presidente Simona Petrozzi e la vice presidente della sezione romana, Tiziana Volpes", afferma Aurigemma.

L'impegno di Aurigemma

"Servono misure concrete proprio per supportare la donna nelle varie fasi delle attività quotidiane. Se poi, a questa realtà aggiungiamo gli episodi di violenza, che spesso vengono riportati anche dalla stampa, ben comprendiamo quanto sia urgente affrontare questa tematica in maniera netta. Come istituzioni, dobbiamo fornire il giusto supporto e sostegno, in particolar modo in termini di formazione e prevenzione. Questi argomenti saranno oggetto del convegno che organizzeremo il 24 novembre prossimo in consiglio regionale, alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne: sarà l’occasione per coinvolgere istituzioni, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche e associazioni del terzo settore", afferma il presidente Antonello Aurigemma.

La missing del progetto

"La finalità è quella di creare una vera e propria rete, per sostenere nel lungo periodo una serie di iniziative e di programmi finalizzati, tra le altre cose, alla prevenzione e alla formazione, partendo dalle scuole: è necessario infatti coinvolgere i ragazzi, facendo capire loro l’importanza e la cultura del rispetto del prossimo e delle idee degli altri. Come consiglio regionale, garantiremo sempre la massima disponibilità al dialogo e al confronto su queste delicate tematiche" Conclude il presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma