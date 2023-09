Lazio, FI batte cassa. Gasparri: "Un assessore in più? Vogliamo rispetto"

"Sulla possibilità di rivendicare una maggiore rappresentanza nella giunta regionale del Lazio, in caso di eventuale e futuro rimpasto, noi stiamo consolidando il partito. Poi tutto verrà al suo tempo. Oggi non abbiamo questa ansia. Intanto dobbiamo consolidare, proseguire e rafforzare, poi vedremo. Ma non abbiamo una necessità impellente né vogliamo creare tensioni, ma vogliamo essere ascoltati e rispettati".

Lo ha detto il senatore Maurizio Gasparri, coordinatore romano di Forza Italia sulla possibilità che il partito possa rivendicare un assessorato in più nella giunta regionale, vista la crescita che sta avendo sui territori.

Campagna acquisti

"I numeri questo ci dicono: non vogliamo litigi ma non vogliamo nemmeno subire sottovalutazione, perché sarebbe un errore e anche nella regione vogliamo rispetto del nostro ruolo", continua Gasparri. Forza Italia al momento conta due assessori nella giunta Rocca ma sta facendo una campagna acquisti da Champions League sui consiglieri regionali. Nelle prossime settimane, dopo i tre che hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, potrebbero arrivarne almeno altri due: un peso importante nelle dinamiche di Aula che Fratelli d'Italia inzia a guardare con preoccupazione.

Il pensiero del rimpasto

L'occasione giusta potrebbe esser quella di un rimpasto in vista delle elezioni europee: ci sono due assessori che scalpitano per tentare il salto ed andare a Bruxelles, anche se è più probabile che la combinazione sia un assessore e un consigliere in quota Fratelli d'Italia: due mister preferenze alla scorsa tornata elettorale In questo valzer di poltrone Forza Italia, che oggi ha un peso specifico nettamente più importante dello scorso febbraio ed è il partito che cresce più di tutti nella coalizione del centrodestra, avrebbe almeno un uomo in più in Giunta. Rocca osserva alla finestra i fatti, sicuro della correttezza dei cugini di Forza Italia.

Realtà moderata

"Il gruppo di Forza Italia nella Regione Lazio si rafforza, come nelle altre regioni. Questo vuol dire che serve una realtà moderata e propositiva e il lavoro di Antonio Tajani è questo. L'assenza di Berlusconi ha creato un vuoto incolmabile, ma non vogliamo tradire il suo insegnamento e vogliamo che il 'Berlusconismo' viva oltre Berlusconi", ha aggiunto Gasparri. Dopo Paestum, la tre giorni organizzata da Forza Italia per la settimana prossima e che comincerà con un "Berlusconi day" il 29 settembre, il 14 ottobre ci sarà un evento nazionale a Monza con tutti gli amministratori locali. "È importante registrare la presenza e l'attività del coordinamento romano, con le nostre realtà di sempre e con nuovi arrivi. Saremo incisivi: Forza Italia farà la differenza, non ci sarà vittoria del centrodestra senza Forza Italia", ha concluso il senatore.