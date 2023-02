Lazio, i 5 Stelle si riorganizzano: ecco i nuovi coordinatori territoriali

I 5 Stelle si sono riorganizzati a livello regionale, nominando i nuovi coordinatori locali del Lazio. Il loro compito sarà quello di favorire il radicamento territoriale del Movimento e fare da raccordo tra l'attività politica locale e nazionale. La nuova coordinatrice a livello provinciale sarà Valentina Corrado, consigliera regionale ed assessora regionale al Turismo uscente.

La nuova coordinatrice su Roma città sarà invece Linda Meleo, membro dell'Assemblea Capitolina, ed ex assessora ai Trasporti della Giunta Raggi. A coordinare il partito nella parte meridionale della provincia sarà invece Carlo Colizza, capogruppo M5s nel Consiglio comunale di Marino e consigliere della Città Metropolitana di Roma. Coordinatore per la parte settentrionale della provincia sarà invece Devid Porrello, consigliere regionale uscente.

I nuovi coordinatori nelle altre province

Valentina Corrado assumerà anche la carica di coordinatrice ad Interim per Latina e provincia. Per la provincia di Frosinone invece la coordinatrice designata è la deputata Ilaria Fontana. Per Viterbo e provincia tocca invece a Massimo Erbetti, ex consigliere comunale di Viterbo. Infine per Rieti e provincia è stata scelto Roberto Casanica, ex consigliere comunale di Rieti.