Lazio, i numeri del nuovo Consiglio Regionale: salgono le donne e l'età media

Si insedia lunedì 13 marzo il nuovo Consiglio Regionale della Regione Lazio, eletto un mese fa. Un Consiglio Regionale in cui il numero di donne è più alto rispetto a quello eletto nel 2018 e in cui l'età media è salita. Questi i dati numerici relativi al nuovo Consiglio Regionale.

Il Consiglio è composto da 51 consiglieri, di cui 31 consiglieri e 20 consigliere. Le donne costituiscono quindi il 39,2%. Un numero maggiore rispetto alle 16 del Consiglio precedente (31,37). Il partito con più consigliere donne è Fratelli d'Italia: su 22 consiglieri, la metà sono donne. Dei 51 consiglieri, 36 sono nati a Roma e provincia. Da Latina e provincia ne vengono 5, 3 da Frosinone e 2 da Viterbo. Gli altri non sono nati nel Lazio.

L'età media

L'età media della XII Legislatura del Consiglio Regionale del Lazio è di 48,6 anni. Nello scorso Consiglio era di circa 46, quindi c'è stato un aumento dell'età media. Il consigliere più anziano è Nazareno Neri dell'Udc, 67 anni. Il più giovane è invece Marco Colarossi del Movimento 5 Stelle. Colarossi ha appena 23 anni, classificandosi non solo come il consigliere più giovane di questo consiglio, ma anche il più giovane di sempre tra i neoeletti.

I mandati

Circa la metà dei membri del Consiglio Regionale sono al primo mandato: 26 su 51. Gli altri 25 invece hanno già espletato almeno un mandato. Sono 23 i consiglieri già presenti nella precedente legislatura. Gli altri due, invece, erano stati eletti in legislature precedenti. Daniele Sabatini di Fratelli d'Italia era già stato eletto nella legislatura 2013-2018. Giorgio Simeoni, Forza Italia, è stato invece Consigliere per tre legislature, dal 1995 al 2006, anno in cui lasciò il seggio in Consiglio Regionale ottenendone uno alla Camera dei Deputati. Sempre di Forza Italia è il consigliere con più legislature all'attivo: si tratta di Massimiliano Maselli, che è stato membro del Consiglio nelle legislature 1995-2000, 2005-2010, 2013-2018, 2018-2023.