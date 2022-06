Lazio, il M5S consacra l’asse col Pd. Valentina Corrado nuova coordinatrice

All’indomani delle Amministrative 2022, arriva la benedizione del Movimento 5 Stelle sull’accordo con il Partito democratico. Una consacrazione arrivata direttamente dall’alto, da Giuseppe Conte, che ha scelto Valentina Corrado come coordinatrice del Lazio.

La stessa Corrado che da poco più di un anno fa parte della giunta Zingaretti come assessore al Turismo. "Accolgo con grande emozione e senso di responsabilità la nomina di coordinatrice regionale per il Lazio e ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia", scrive la Corrado su Facebook subito dopo la nomina arrivata via streaming. "L’ascolto e il dialogo costante che ho avviato nella Regione Lazio con sindaci, associazioni e imprese non deve essere un modo di agire isolato, ma un progetto radicato esteso e una costante identificativa della nostra azione politica", ha poi aggiunto.

Chi è Valentina Corrado, la nuova coordinatrice del Movimenti 5 Stelle del Lazio

Valentina Corrado nasce a Crotone nel 1986, dove vive fino a 19 anni. Nel 2005 si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza all’università Roma Tre. Dopo sei anni incontra il giovane Movimento 5 Stelle di Pomezia. È il 2011 quando prende parte quindi ai gruppi di lavoro “Sociale,Scuola e Cultura, Sport e Tempo Libero ” , “Trasparenza e Giustizia ”, “Ambiente,Rifiuti e Sanità” e “Bilancio – Politiche Economiche Finanziarie e Patrimonio”

Dopo solo due anni di attività all’interno del Movimento, nel 2013 viene scelta per rappresentare i Cinque Stelle nella Regione Lazio, vincendo le elezioni regionali e diventando così consigliere. Da qui la sua carriera politica inizia a spiccare il volo. Viene eletta nuovamente nelle successive elezioni regionali, nel 2018, e scelta per ricoprire il ruolo di vicepresidente della commissione Bilancio fino a Marzo 2021. È proprio in questo mese che il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la vuole al suo fianco come assessore al Turismo, agli Enti Locali, alla Sicurezza Urbana, alla Polizia Locale ed alla Semplificazione Amministrativa.

Dal 14 giugno Valentina Corrado si può anche fregiare del nuovo titolo, quello di coordinatrice del Movimenti 5 Stelle Lazio. (DIRE) Roma, 15 giu. - "Accogliamo con grande soddisfazione la nomina di Valentina Corrado a coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio”, è stato il commento del gruppo Cinque Stelle in Regione. “Inizia oggi un nuovo percorso strutturato che ci vedrà impegnati con maggiore forza e determinazione per rinsaldare il legame con le nostre comunità e costruire, insieme ai cittadini, una nuova fase del Movimento 5 Stelle. Abbiamo davanti la sfida non facile della ricostruzione e della presenza organica sui territori alla quale non ci sottrarremo, convinti e in piena linea con il Presidente Conte, che sia necessario mettere da parte il protagonismo dei singoli a favore di un pieno coinvolgimento di tutti coloro che hanno voglia di fare, che dimostrano di avere competenze e che interpretano la politica come azione costruttiva per il bene comune".

I Cinque Stelle tornano poi a parlare delle Amministrative. “Il Movimento 5Stelle non è morto come qualcuno vorrebbe far credere o forse vuole sperare, siamo una forza che ha dimostrato di saper combattere e non saranno i risultati deludenti di una tornata elettorale che ci impediranno di continuare a tenere salda la nostra visione che mette ai primi posti il senso di responsabilità, la trasformazione di problemi in soluzioni tangibili per il presente e la creazione di progetti a lungo termine per un futuro più equo e sostenibile.

Ma il Movimento non si scoraggia, anzi dalla "sconfitta" nelle comunali possono tornare più forti e la voglia di impegnarsi ancora di più. "Questi risultati non saranno l’onda sulla quale si dovranno prendere decisioni, rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo insieme mettendo il “fare” prima del “dire” e soprattutto dello “strillare”, perché le azioni si concretizzano con l’impegno e con la fatica e non con le lamentele verso quello che fanno gli altri”, hanno concluso.