Lazio, la Regione sblocca 20 mln per sostenere più di 200 aziende agricole

La Regione Lazio ha approvato lo scorrimento di due graduatorie grazie al quale saranno sbloccati fondi per 20 milioni di euro che andranno a sostenere più di 200 aziende agricole del territorio laziale.

Lo scorrimento, approvato dall'assessorato all'agricoltura, riguarda due determinazioni volte a sostenere il settore agricolo della Regione. Più precisamente i fondi stanziati ammontano a 19,8 milioni.

“Intendiamo sostenere concretamente il settore - ha spiegato l'assessore all'agricoltura Giancarlo Righini - In particolare sono orgoglioso che grazie a questi fondi alcuni giovani agricoltori potranno finalmente mettere a terra i loro progetti. Nel contempo diamo anche la possibilità alle aziende agricole già presenti di dotarsi di macchinari all’avanguardia in modo da poter essere sempre più competitive in un mercato in continua evoluzione. Due buone notizie che ci spingono ad andare avanti su una strada appena avviata".

La prima graduatoria sbloccata

La prima di queste due graduatorie è quella rivolta ad aziende e start-up agricole aperte da giovani imprenditori. In questo caso è stato approvato il finanziamento per tutte le domande riferite al bando aperto nel 2019 che erano state “ritenute ammissibili, ma non finanziabili per carenza di fondi”. I finanziamenti arriveranno a 141 giovani agricoltori o piccole aziende agricole e start up. A ciascuno di questi è stato riconosciuto un premio di 70mila euro. Il finanziamento complessivo sarà di 9,87 milioni. Di questi 141, 45 risiedono a Roma e Provincia, 42 a Latina, 26 a Viterbo, 23 a Frosinone e 5 a Rieti.

L'altra graduatoria

La seconda determinazione riguarda il Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022 per il sostegno all’ammodernamento delle aziende agricole. Lo scorrimento metterà a disposizione 9,9 milioni di euro. Il finanziamento sarà destinato a 78 aziende agricole (24 a Latina, 22 a Viterbo, 16 a Frosinone e 16 a Roma e provincia). I fondi potranno essere utilizzati per ammodernare le strutture delle aziende e per acquistare macchinari e veicoli.