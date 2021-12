Migliaia di panettoni contraffatti, spacciati per prodotti artigianali, sono stati venduti negli ultimi giorni nel Lazio. A denunciare la situazione è stata Assoutenti, associazione no profit che da quasi 40 anni tutela e promuove i diritti fondamentali dei consumatori, che invita quest'ultimi alla massima attenzione nella selezione dei prodotti alimentari.

Nel mese di dicembre i NAS hanno effettuato 195 ispezioni nei laboratori dolciari riscontrando 64 irregolarità, per un totale di 1500 kg di dolci natalizi sequestrati e 5 stabilimenti chiusi.

Il boom dell'artigianale (e delle truffe)

Gli italiani preferiscono sempre di più i prodotti artigianali e il trend ha colpito anche il settore dei panettoni. Secondo la ricerca effettuata dall'Osservatorio CSM Ingredients, in collaborazione con NielsenIQ, è stato riscontrato un interesse crescente nei confronti del panettone artigianale (l'aumento è stato del 3,2% rispetto all'anno scorso) con un calo degli acquisti dei prodotti industriali. Con l'incremento della vendita di panettoni artigianali sono aumentate anche le truffe nel settore. Molti frodatori utilizzano prodotti scadenti spacciandoli per alimenti di qualità, utilizzando confezioni contraffatte per ingannare gli acquirenti. Un danno che colpisce i consumatori (che pagano di più per un prodotto che costa molto meno) e un danno economico (e d'immagine) per le aziende oneste del settore. Assoutenti lancia quindi un decalogo su come riconoscere un panettone (e non solo) artigianale. Il primo aspetto che va osservato è il prezzo (se troppo alto o troppo basso rispetto la media deve essere un campanello d'allarme).

Occhio all'etichetta

Un altro elemento che aiuta a scovare la truffa è l'etichetta: non deve essere scarna, ma contenere informazioni esaustive su provenienza, produzione e ingredienti. Attenzione anche a quest'ultimi: bisogna diffidare dalla presenza eccessiva di emulsionanti, conservanti e sintesi di aromi. Lo stesso packing aiuta a capire l'effettiva originalità del prodotto: il confenzionamento deve essere integro, il nome del produttore esposto, così come deve essere chiara la provenienza. Inoltre Assoutenti invita i consumatori a prestare ulteriore attenzione agli acquisti online: non potendo toccare e valutare il prodotto da vicino è più facile imbattersi in truffe. Per questo è consigliabile acquistare presso i canali di vendita ufficiali.