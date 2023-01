Lazio-Milan: i consigli della Questura ai tifosi per raggiungere l'Olimpico

Il 24 gennaio allo Stadio Olimpico si giocherà la partita Lazio-Milan, nell'ambito del Campionato Nazionale di Serie A. L'incontro accadrà alle 20,45. In previsione del grande afflusso di tifosi del Milan in città, la Questura di Roma ha stilato una brochure per indicare le strade da prendere, una volta giunti in città, per consentitre un afflusso e un deflusso scorrevole e in sicurezza verso l'Olimpico.

Nello specifico, la brochure consiglia di entrare in città uscendo dall'Autostrada alla barriera Roma Nord, prendendo il Grande Raccordo Anulare in direzione Napoli (la corsia esterna). Poi occorre prendere l'uscita n.1 Aurelia, in direzione Centro. L'itinerario poi prosegue così: piazza San Giovanni Battista della Salle, Piazza Irnerio, via Baldo degli Ubaldi, via Angelo Emo, via Candia, viale Giulio Cesare, via Barletta, viale Angelico, Maresciallo Giardino fino a raggiungere Lungotevere della Vittoria, l'area parcheggio designata.