Lazio, regione di pazzi: aumentata di 1,5 milioni la spesa per psicofarmaci

È aumentata di 1,5 milioni in tre anni la spesa per gli psicofarmaci erogati nel Lazio. È quanto emerge da una indagine sui disturbi giovanili, condotta dalla Uil del Lazio tra le scuole superiori e i dipartimenti di neuropsichiatria degli ospedali e delle Asl di Roma e della regione.

Le stime, infatti, riferiscono che oltre un milione e mezzo di cittadini laziali fa uso di antidepressivi, stabilizzanti dell'umore, calmanti, litio.

I dati di spesa

Dal 2019 al 2022 la spesa lorda totale per gli psicofarmaci erogati nella regione Lazio è passata da 45 milioni a 46,5 milioni, quindi con un incremento di 1,5 milioni in tre anni. A impattare di più sui costi sono gli antidepressivi che nel solo 2022 hanno comportato per il sistema sanitario nazionale un costo di 37 milioni di euro (+4,9 per cento rispetto al 2019), seguiti dagli antipsicotici e dal litio in aumento del 19 per cento.

Sos salute mentale giovanile

Nel Lazio ci sono soltanto una sessantina di posti letto dislocati in cinque ospedali romani per una risposta pubblica del sistema sanitario ai disturbi mentali giovanili. È quanto emerge da una indagine sui disturbi giovanili, condotta dalla Uil del Lazio tra le scuole superiori e i dipartimenti di neuropsichiatria degli ospedali e delle Asl di Roma e della regione. I reparti di neuropsichiatria infantile con degenza a Roma si trovano soltanto in due ospedali, il Bambino Gesù e il Policlinico Umberto I, per un totale di 20 posti letto. A questi vanno aggiunti altri 2-3 posti al policlinico di Tor Vergata e altri 40 posti dislocati su due cliniche convenzionate. Un totale quindi di poco più di 60 posti letto per coprire l'intero fabbisogno del Lazio e spesso di altre regioni soprattutto del centro sud.