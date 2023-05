Lazio, stanziati 2,5 mln per i Comuni del litorale per la stagione balneare

La Regione Lazio ha stanziato 2,5 milioni per i 21 comuni del litorale laziale e anche per le isole di Ponza e Ventotene per avviare la stagione balneare.

Lo hanno annunciato l'assessora regionale allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli e l'assessore all'Urbanistica Pasquale Ciacciarelli che un incontro con le amministrazioni comunali interessate hanno illustrato i finanziamenti stanziati dalla Regione.

A ciascun comune sarà destinato un importo proporzionale alla popolazione e ai metri di spiaggia da gestire. Tutti però partiranno da un importo minimo di 40mila euro. Il fondo sarà erogato in un'unica soluzione. I fondi potranno essere utilizzati per ripulire le spiagge, per garantire la sicurezza dei bagnanti e anche per garantire la fruibilità a persone disabili. Si potranno usare anche per permettere l'accesso a persone con animali domestici.

“Lavoreremo con i sindacai”

“Impegno non facile - ha spiegato l'assessora Angelilli, vicepresidente della Regione - stiamo facendo un grande sforzo per dare il via alla stagione balneare 2023. È un lavoro in itinere, svolto con sinergia anche grazie all’assessore al bilancio Giancarlo Righini e a Lazio Innova. Il nostro compito sarà quello di lavorare assieme ai sindaci, con la convocazione di una cabina di regia dedicata al mare, per parlare di Blue Economy e portare sul tavolo di confronto le difficoltà dei Comuni del litorale laziale”.