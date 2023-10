Le associazioni puntano tutto sui manager: nascono così i servizi integrati

Per il sistema associativo italiano il futuro è nelle piattaforme tecnologiche che integrano i servizi. Non c'è categoria, dal sindacato, all'assistenza alla persona privata o pubblica la piattaforma è la garanzia di servizi certi, scalarità delle opzioni, sino alla customizzazione estrema a servizio degli associati.

Spiega Emiliano Paolini, uno dei manager tra i più qualificati che ricopre da anni numerosi incarichi direttivi nazionali, sia nel comparto pubblicistico che in quello privatistico: “Dagli ordini professionali alle Casse di previdenza, dalle Mutue sanitarie alle Associazioni di categoria, dalle fondazioni di ispirazione bancaria a quelle universitarie, l'obiettivo è trasferire esigenze e le richieste primarie che arrivano costantemente dalle basi associative”.

Nasce Epikard, la super carta dei servizi

Da presidente nazionale dell’Associazione CommercialistaSicuro, ha messo in campo una rete capillare di professionalità eccellenti e un ventaglio di soluzioni totalmente profilate sul professionista. “Dopo il consolidamento della piattaforma MedicoProtetto con diverse migliaia di adesioni – spiega - ora l’hub service per i commercialisti italiani sta decollando parimenti, con numeri in crescita costante in tutte le regioni. E proprio per rendere ancora più efficace ed immediata la risoluzione dei temi più richiesti dagli iscritti che variano appunto dalla Rc professionale alla copertura sanitaria, dalla protezione legale all’accesso al credito agevolato, è partito il lancio su scala nazionale di Epikard, la super carta servizi di ultima generazione che si propone come un unicum nel panorama delle professional card attualmente in circolazione”.

Dunque Epikard è un altro tassello fondamentale per semplificare e migliorare la vita lavorativa e familiare del professionista iscritto e più in generale, di ciascun utente, fruitore del servizio offerto.