Le Creuset apre la sua prima signature boutique nel cuore di Roma: le chiamano pentole ma sono opere d'arte

A Roma arriva una nuova meta per l’arte culinaria e il design: Le Creuset inaugura infatti la sua signature boutique in Via Frattina 96, una delle strade più prestigiose della città. Con una superficie di 50 metri quadrati, questo spazio è progettato per offrire ai clienti un’esperienza in cui l’eccellenza francese si fonde con la passione italiana per la cucina.

Fondata nel 1925, Le Creuset è conosciuta in tutto il mondo per le sue pentole in ghisa vetrificata, apprezzate per la loro resistenza, distribuzione uniforme del calore e una vasta gamma di colori iconici. Nella nuova boutique romana i clienti potranno scoprire la collezione completa, dalle iconiche cocotte in ghisa vetrificata a una serie di accessori studiati per esaltare ogni esperienza in cucina. Oggi, il brand, propone i suoi prodotti in 60 Paesi e offre quasi 100 colori nella linea in gres, una varietà senza pari di tinte vivaci e durevoli, perfette per essere mixate e abbinate tra le diverse categorie.

Il cibo italiano attira investimenti

Con questa apertura, Le Creuset consolida la sua presenza in Italia, raggiungendo un pubblico sempre più ampio. La scelta di aprire un negozio nel cuore della capitale celebra l’incontro tra la passione italiana per il buon cibo e l’artigianalità francese, in un contesto dove storia, cultura e modernità si intrecciano.

“L’apertura di Roma segna un passo fondamentale nella nostra strategia di espansione nazionale,” dichiara Alessandra Maggi, commercial director di Le Creuset Italia. “La nuova boutique è un punto d’incontro dove tradizione e innovazione si fondono, riflettendo l’essenza stessa del nostro marchio. Attraverso questo spazio, vogliamo portare l’eccellenza del design e della qualità francese nel cuore della cultura italiana, offrendo ai nostri clienti un’esperienza esclusiva, in linea con le loro aspettative di stile, eleganza e passione per la cucina. Siamo entusiasti di essere presenti in una città così iconica, che rappresenta perfettamente i nostri valori di raffinatezza e autenticità”.