Le curvy devono tornare di moda. Appello al mondo della pubblicità

“La moda scelga le modelle curvy”, dopo aver chiesto al Governo di inserire l'educazione alimentare come materia scolastica obbligatoria, la Fondazione Guido Carli chiede al mondo della pubblicità di proporre modelli più “sani”.

La Fondazione Guido Carli, attenta a sensibilizzare su una corretta alimentazione, comunica: "In un'Italia simbolo mondiale della dieta mediterranea e del mangiar sano oggi vediamo, complice la pandemia, in crescita i disturbi alimentari. Sono circa tre milioni gli italiani che soffrono di anoressia e bulimia, di cui il 95 per cento donne e soprattutto ragazze tra i 15 e i 19 anni. Questa fotografia non può lasciarci indifferenti”.

Fondazione Guido Carli: “Basta ai modelli disfunzionali, vogliamo le curvy”

Dopo l'appello al governo perchè l'educazione alimentare sia inserita fra le materie di studio dalle elementari all'università, la Fondazione Guido Carli lancia una nuova battaglia: “Chiediamo agli stilisti e pubblicitari di affermare nei loro contenuti il modello 'curvy', cancellando dall'immaginario culturale promosso modelli disfunzionali rispetto all'alimentazione e quindi al benessere. L'industria culturale italiana ha, insieme alla famiglia e alla scuola, una responsabilità storica in questo senso: deve stringere un'alleanza solida con i nostri giovani per sostenere e incoraggiare modelli di alimentazione sana ed equilibrata, che preservino la salute e la cultura gastronomica che ci rende famosi e invidiati nel mondo".

Incontro sull'alimentazione alla Luiss con Gualtieri, Boschi e Letta

Con queste parole la presidente della Fondazione Guido Carli, Romana Liuzzo, lancia la lectio magistralis di Oscar Farinetti "Cibo, la sublime ossessione. L'alimentazione e le sue derive tra piacere e necessita'", che si terrà il 25 febbraio alle 17 all'Aula Magna Mario Arcelli presso l'Università Luiss Guido Carli, a Roma.

All'incontro parteciperanno, anche in veste di relatori, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente onorario della Fondazione, Gianni Letta, e la deputata Maria Elena Boschi il 25 febbraio, alle ore 17, presso l'Aula Magna Mario Arcelli dell'Universita' Luiss Guido Carli a Roma.