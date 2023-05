Le donne, i giovani e le competenze: il convegno di Ispromay a Roma

Si è tenuto a Roma il convegno organizzato da Ispromay e Wiertz Public Affair incentrato sulle competenze e sulla formazione continua, per le donne e soprattutto per i giovani. “Innalzamento delle competenze e responsabilità sociale: il valore dell’investimento nella formazione continua” questo il titolo del convegno.

“Bisogna diffondere - ha detto la parole Manuela Geleng, Direttrice Jobs and Skills presso la Direzione delle Politiche Sociali e Inclusione della Commissione Europea, aprendo il convegno - nella popolazione in età da lavoro una cultura che incentivi la formazione continua per trasformare la transizione verde e quella digitale in un’opportunità, rendere la nostra economia più competitiva e la società più equa. Per questo si è reso necessario un Anno europeo delle competenze”. A moderare il convegno è stato Alberto Contri, ex membro del Cda della Rai.

I temi e i partecipanti del convegno

Tra i temi trattati i principali sono stati l'incoraggiamento per le donne a intraprendere carriere nelle discipline scientifiche-tecnologiche, la formazione delle nuove generazioni, oggi inascoltate. Altri temi sono stati nuovi modelli per lo sviluppo delle competenze e quello della professionalità distribuita e un focus su processi di innovazione condivisi e aperti.

Tra i partecipanti Gianluca Sabatini, Head of Marketing and Education Business Development di ELIS, Donatella Lorato, Head of Business Development e Campus Director alla European School of Economics, Simona Maschi, CEO e cofounder del Copenhagen Institute of Interactive Design, Cristina Grieco, Presidente di Indire, Mariapaola Rovetta, Partner dello studio Trifirò & Partners Avvocati, Leonardo Lorusso, Delegazione di Bruxelles Regione Lombardia.