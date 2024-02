Le Foibe ed esuli: l'indagine storica in un romanzo noir: “Eredità colpevole”

La tragedia delle Foibe e dell’Esodo Giuliano-Dalmata raccontato attraverso un’indagine romanzesca dalle tinte noir. Giulio Andreotti lo ricordava negli ultimi anni di vita: “Non si sa neanche quanti siano stati precisamente questi italiani, è una tragedia nel dramma”.

Ma di una cosa si può star certi: scorrendo un elenco dei cognomi cento cittadini da Trento a Catania è impossibile che non ci sia il figlio o il nipote di un Esule, magari con il cognome italianizzato. La cosa importante però è che abbia consapevolezza delle sue vicissitudini familiari”.

La ferita non si rimarginerà mai

A Roma un quartiere li ricorda e un monumento davanti alla stazione della metropolitana Laurentina è stato collocato per non dimenticare. Una pagina di storia italiana per molto tempo rimossa e sepolta, ma che negli ultimi trent’anni ad ogni ricorrenza accende discussioni accese tra i politici che troppo spesso se ne servono ad uso e consumo libero e indiscriminato. Senza pietà per i morti e per (quelli ancora) vivi. L’evento peggiore per chi quella tragedia l’ha vissuta sulla propria pelle, perché la ferita non si rimarginerà mai.

L'autore del romanzo è figlio di esuli e nato in campo profughi

Come l’autore di questo asciutto romanzo, figlio di Esuli e nato in un campo profughi, che con la sua penna dà corpo alla figura di Guido Lednaz, giornalista e scrittore figlio duego zendel, di profughi fiumani che si interessa all’omicidio del giudice La Spina, rivendicato da un gruppo di estrema destra per il contributo dell’uomo all’assoluzione del criminale di guerra titino Josip Strčić (personaggio liberamente ispirato a Oskar Piškulić, capo della polizia politica di Tito ideatore degli eccidi delle foibe). Seguendo varie piste investigative e rimettendosi in contatto con figure del suo passato, Lednaz ripercorre una delle pagine più atroci della storia presentando il resoconto delle atrocità della Seconda guerra mondiale e l’esodo di un intero popolo. Un’avvincente indagine dal sapore sciasciano, tracciata tra Roma e Trieste, che farà approdare il protagonista a una drammatica verità scavata nella pietra del dolore.

