Le forze dell'ordine in festa: due weekend a Cinecittà in un parco a tema

“Viva l'Italia”: due weekend dedicati alle forze armate in una festa immensa, con un parco a tema e migliaia di mezzi in mostra.

Sarà il più grande evento interforze quello che andrà in scena nei primi due fine settimana a Cinecittà World. Le forze dell'ordine e le forze armate si riuniranno infatti per dare vita a una festa che vedrà sfilare uomini e donne in divisa e i mezzi di ogni istituzione.

Dimostrazioni operative e campagne di prevenzione

Dall'Esercito Italiano alla Marina Militare, dall'Aereonautica Militare fino all'Arma dei Carabinieri, seguite dalla Guardia di Finanza il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e i Vigili del Fuoco. Presente ovviamente anche la Polizia di Stato, che oltre agli stand espositivi sarà presente con il gioiello della Stradale targato Lamborghini, la Huracan blu e bianca impiegata nel trasporto organi su tutto il territorio nazionale, insieme a due motociclette. In esposizione anche il Full Back del Servizio Polizia Scientifica e alcune autovetture del Museo Storico della Polizia di Stato.

Unità cinofile, artificieri in azione e il battello della Guardia di Finanza

Gli agenti delle Unità cinofile e degli Artificieri eseguiranno delle dimostrazioni congiunte, mentre la Fanfara si esibirà con un concerto, alla presenza dello Stato Maggiore della Difesa, che non ha perso l'occasione per partecipare alla festa. Grande attesa anche per i mezzi di ultima generazione della Guardia di Finanza, tra i quali un battello in dotazione ai sommozzatori. Durante l'evento sarà possibile per i partecipanti conoscere i campioni dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.

Spazio anche ai bambini: pompieri per un giorno

I Vigili del Fuoco saranno presenti mettendo a disposizione scale, muri, pertiche e fuoco per dei giochi di divertimento rivolti ai più piccoli, che potranno quindi cimentarsi nella “lotta” contro gli incendi. Al fianco dei pompieri, anche il personale Speleo-alpino-fluviale con pareti per le arrampicate, insieme a due mezzi d'intervento, uno nuovo e uno d'epoca.

Il tema dell'evento, “Per la pace”

I due fine settimana saranno un'occasione per scoprire il lavoro che gli agenti e i militari compiono dietro le quinte e per sensibilizzare i più giovani tramite campagne e simulazioni di interventi. Il tema della festa scelto per questa edizione è “Per la pace” ed è prevista la donazione di 3 euro per ogni biglietto speciale a enti assistenziali dei familiari delle forze armate e delle forze dell’ordine.