Le Guardie Svizzere escono dal Vaticano alla scoperta di Roma: ordine del Papa

Il Papa chiama a raduno le Guardie Svizzere e ordina al suo Corpo di sicurezza in Vaticano di andare a scoprire Roma e le sue bellezze anzichè chiudersi nella solitudine del proprio telefono cellulare.

Un richiamo, o forse meglio dire un monito, che si è trasformato in un diktat solenne.

Tempo libero per Roma

"Oggi è diffusa tra i giovani l’abitudine di trascorrere il tempo libero da soli con il computer o il telefonino. Pertanto dico anche a voi, giovani Guardie: andate controcorrente! Per favore, andate controcorrente!". Lo ha detto il Papa questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, ricevendo in udienza il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, in occasione del giuramento delle nuove guardie, accompagnate dai familiari.

Il monito del Papa

"È meglio utilizzare il tempo libero per attività comuni, per conoscere Roma, per momenti di fraternità in cui raccontarsi e condividere, per lo sport... - ha concluso - Queste esperienze costruiscono dentro e vi accompagneranno per tutta la vita. Carissimi, vi auguro una buona festa e vi affido alla protezione della Vergine Maria e dei vostri Santi patroni. So che pregate per me, lo so: vi ringrazio tanto e vi chiedo per favore di continuare a farlo. Grazie a tutti voi!".