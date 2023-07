Le imprese del Lazio al vertice di Aprilia: Confapi e Impresa è matrimonio

Imprenditori del Lazio a raccolta per accogliere l'estate e festeggiare il matrimonio di Confapi Lazio e Impresa, Associazione dell’Industria e delle Piccole e medie Imprese.

La cena sotto la luna si svolgerà, giovedì 6 luglio, nei giardini di Villa Romea ad Aprilia. L'appuntamento di inizio estate vedrà gli associati e i vertici delle due Associazioni riuniti attorno a un tavolo per fornire agli imprenditori l’opportunità di stare insieme e scambiare opinioni sull’attuale fase economica.

Confapi e Impresa, il matrimonio del lavoro

Alla serata prenderanno parte i vertici di Confapi Lazio, il presidente regionale Massimo Tabacchiera, il direttore di Confapi Roma e Lazio, Giuseppe Giordano e la presidente di Confapi Frosinone Daniela Mazzocchia. E i vertici di Impresa, il presidente Giampaolo Olivetti, i vicepresidenti Emiliano Rossato, Antonio Forcina e Roberto Tartaglione e il direttore generale, Saverio Motolese.

Durigono per il Governo e Angelilli per la Regione Lazio

Tra le istituzioni presenti, il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon; il vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Roberta Angelilli; il consigliere regionale Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, startup, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione; l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma Capitale, Eugenio Patanè; l’assessore all’Urbanistica del Comune di Latina, AnnalisaMuzio.

Olivetti, Impresa: "Importante sinergia con Confapi"

“Stiamo attraversando una fase delicata – commenta il presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti - dopo la pandemia, dopo la crisi degli aumenti dei costi dell’energia e delle materie prime, ora vediamo l’inizio della ripresa e il Paese ha anche gli strumenti per riprendersi. L’economia è ripartita, a livello nazionale e internazionale, e i partner politici e economici all’estero riconoscono le nostre potenzialità. È in tutto questo che si inserisce la nostra intesa con Confapi Lazio: abbiamo costruito e continueremo a farlo, una sinergia importante, che ha già espresso i primi risultati. Abbiamo iniziato a collaborare e a svolgere incontri ai massimi livelli istituzionali, sedendoci insieme ai tavoli con Regione e Governo per esprimere i bisogni della nostra categoria. Se gli imprenditori ci dicono che bisogna essere più rappresentativi, noi lo siamo oggi e domani lo saremo ancora di più”.