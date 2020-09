Le mani dei baby nomadi sulle case dei Parioli: 3 arresti, uno ha 12 anni

Tre giovanissimi nomadi, di 14, 13 e 12 anni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sono finiti in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in un'abitazione ai Parioli.

I malviventi sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli appena dopo essersi allontanati da un condominio in via di Villa Sacchetti, dove avevano tentato di accedere in un'abitazione.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 da parte del portiere dello stabile che ha sorpreso i tre mentre cercavano di danneggiare e forzare la porta d'ingresso dell'appartamento. Gli arrestati sono stati portati presso il Centro di accoglienza minori e gli arnesi da scasso trovati in loro possesso sono stati sequestrati.