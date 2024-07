"Le stelle di Sant'Alessio": la serata incontro al Casale di San Pio V

In occasione della festività di Sant’Alessio del 17 luglio, la comunità dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Sant’Alessio-Margherita di Savoia di Roma organizzerà nella suggestiva sede del Casale di San Pio V (Via di San Pio V, 44, ore 19), "Le stelle del Sant’Alessio".

Si tratta dell'evento annuale volto a rinnovare l’incontro tra utenti, famiglie, istituzioni e associazioni.

L’ASP Sant’Alessio-Margherita di Savoia

L’ASP Sant’Alessio-Margherita di Savoia è la principale istituzione del Centro-Sud Italia che da più di centocinquant’anni promuove attività per l’autonomia e l’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive, attraverso interventi abilitativi e ri-abilitativi, nei settori della salute, dell’educazione, dell’occupazione e dei servizi sociali, in tutta la Regione Lazio. "L’appuntamento del 2024 con Le stelle del Sant’Alessio – sottolinea Claudio Malavasi, commissario straordinario dell’Ente – cade in un anno caratterizzato dal rinnovamento e ricco di sfide per la nostra ASP, dalla mia recente nomina a Commissario dell’Ente alla nascita della Fondazione ConTatto, dall’avvio della RSA all’incremento delle potenzialità del polo formativo e al cambio della governance. La serata del 17 luglio sarà quindi l’occasione per presentare i nuovi dirigenti del Sant’Alessio-Margherita di Savoia e per illustrare le nuove azioni necessarie a potenziare il ruolo di riferimento dell’Ente per la riabilitazione e l’inclusione di bambini e adulti con disabilità visiva, nel Lazio e in Italia".

La Regione in prima linea

Prenderanno parte all’evento, tra gli altri, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e Massimiliano Maselli, assessore regionale all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona. La Santa Messa sarà officiata dall’arcivescovo monsignor Vincenzo Paglia e, a seguire, sarà proposto il concerto della Banda del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.La serata si concluderà con la premiazione delle personalità che durante l’ultima annualità si sono distinte per la vicinanza al Sant’Alessio-Margherita di Savoia e per il loro impegno verso le persone con disabilità visiva.