Le "Tre M" della vita di una donna: menarca, maternità e menopausa

Le "Tre M" – Menarca, Maternità e Menopausa – scandiscono l'esistenza femminile. Sigmund Freud affermava che le donne non dovrebbero essere vincolate a un solo ruolo. Nella nostra società, riconoscere e valorizzare ogni fase è cruciale.

Con l'invecchiamento della popolazione e un'aspettativa di vita crescente, la Menopausa assume un ruolo centrale. Questa fase può durare oltre 40-45 anni, superando il periodo di fertilità. Con la cessazione della funzione delle ovaie, si presentano sfide legate alla carenza di ormoni.

Per affrontare tali sfide, esistono terapie. È essenziale non agire in autonomia, ma affidarsi a specialisti che possano personalizzare la cura. Una terapia ormonale sostitutiva potrebbe essere l'ideale per una donna, ma potrebbe non esserlo per un'altra.

Oltre alle terapie, ci sono azioni quotidiane per il benessere. Mantenere stili di vita sani, curare l'immagine, rimanere socialmente attive e non abbandonare la sfera sessuale sono tutte pratiche benefiche.

Infine, il trattamento Caress Flow offre una soluzione innovativa, combinando acido ialuronico e ossigeno per aiutare la zona genitale a riguadagnare elasticità, rendendo i rapporti meno dolorosi.

Blog della Dott.ssa Graziana Ascani