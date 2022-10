Le voci di bambini e adulti cantano la vita: il concerto al Teatro de' Servi

Il coro di voci bianche Voces Angelorum, i cori giovanili With Us e Ison, fino alle voci adulte del Coro Città di Roma: “Le età della vita” è il secondo appuntamento della rassegna di concerti al Teatro de' Servi.

Va in scena sabato 22 ottobre alle ore 12 e domenica 23 ottobre alle 17,30 la seconda tappa de “I Concerti nel Parco, Autunno 2022”, la rassegna del Teatro de' Servi che propone sul palco il racconto delle varie fasi della vita cantate dalle voci di bambini e adulti, con una scaletta che percorre la musica attraverso le epoche.

Dalle note antiche di Azzaiolo fino alle opere contemporanee

Il coro di voci bianche Voces Angelorum e il coro giovanile With Us, diretti Camilla Di Lorenzo, insieme a Ison, diretto da Amedeo Scutiero e il Coro della Città di Roma, con la direzione di Mauro Marchetti, vanno in scena sul palco del teatro romano sulle note della musica antica di Azzaiolo, Orlando di Lasso e Anonimi del II e del V secolo, passando per i romantici Schumann, Schubert fino ai moderni e contemporanei come Part, Kirschner, Kelmendi,Dhamo, Toch, Ugalde, Marchetti.