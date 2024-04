Lega, l'eurodeputato Adinolfi non si ricandida: “Famiglia e lavoro priorità"

“Dopo cinque anni di impegno in Europa, ho chiesto a Matteo Salvini e Claudio Durigon di poter fare un passo indietro per dedicarmi alla famiglia e al lavoro”.

Eletto nel collegio dell'Italia Centrale con “base” a Latina, Matteo Adinolfi a sorpresa sceglie di non ricandidarsi: “È stata una scelta sofferta e ampiamente ponderata, ma che oggi ho ritenuto necessaria. La mia attività politica continua dedicando maggiore attenzione al territorio e a pieno sostegno della Lega, partito che ho contribuito a fondare in provincia e al quale va tutta la mia riconoscenza per la stima e il sostegno ricevuti in questi anni di militanza, prima in Consiglio comunale a Latina e successivamente al Parlamento europeo. Non mi candido personalmente alle prossime europee ma sarò sul campo per supportare la campagna elettorale del partito, accanto agli amici della Lega e in supporto dei nostri candidati. L’obiettivo resta lo stesso: assicurare all’Europa un governo di destra, riconoscente della sovranità nazionale, in grado di garantire sviluppo economico, sostenibilità ambientale e progresso civile senza intaccare l’economia, l’occupazione e la serenità delle famiglie italiane”.

Al suo posto in lista entrerà Giovanna Miele.