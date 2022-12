Legambiente: Roma è al primo posto per ecoreati. Il Lazio è 5° tra le Regioni

Roma è diventata la prima città in Italia per numero di ecoreati commessi. Con 1196 ecoreati commessi nel 2021, la Capitale ha superato Napoli (1058). Il Lazio invece arriva quinto, nella classifica delle Regioni con 2562 ecoreati accertati. È quanto emerge dal rapporto “Ecomafia 2022” realizzato da Legambiente.

Il rapporto è stato redatto in collaborazione con Novamont ed è edito da Edizioni Ambiente. Il rapporto mostra come in tutto il Paese il paese si continuino a commettere ecoreati. Ma Roma ha raggiunto il triste primato di 1196 ecoreati nel 2021, vale a dire quasi la metà di tutti quelli commessi nel Lazio.

Non solo a Roma, si va dall'inquinamento all'abusivismo edilizio e alla cementificazione, dalla distruzione di risorse naturali ai traffici illegali e agli incendi dolosi, dalle frodi ai profitti illeciti, dal furto di reperti archeologici a quello di opere d'arte.

Il rapporto conferma però che le Regioni più colpite sono quelle a tradizionale concentrazione mafiosa: Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, dove si commettono il 44% degli ecoreati. La Regione con più ecoreati è la Campania: 4149 nel 2021.