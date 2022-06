Legano e imbavagliano 99enne: anziana rapinata in casa. Paura a Centocelle

Sono entrati nell’appartamento per derubarlo e, una volta scoperti dalla proprietaria di 99 anni, hanno legato e imbavagliato l’anziana per compiere il loro furto.

È successo a Centocelle, martedì 21 giugno, in una palazzina di via dei Lauri. Due ladri hanno forzato la porta dell’appartamento per entrare e rubare denaro e gioielli, probabilmente credendo fosse vuoto. Invece si sono trovati davanti l’anziana signora, i due l’hanno quindi legata a una sedia e imbavagliata per evitare che potesse gridare e attirare l’attenzione di qualcuno. Fortunatamente la dirimpettaia della 99enne ha visto poi uscire i due ladri dalla casa dell’anziana e, poiché non rispondeva al campanello, ha chiamato le forze dell’ordine. Purtroppo la Polizia, una volta intervenuta sul luogo, non ha potuto bloccare i fuggiaschi, già dileguatisi. Un aiuto potrebbe però arrivare dalle telecamere sparse nel quartiere e dalle impronte digitali nell’appartamento, nel caso in cui i ladri avessero lasciato delle loro tracce.

La quasi centenaria sta bene, solo scossa e impaurita ma i ladri sono riusciti a rubare dei soldi che l’anziana teneva da parte, una collanina d’oro che aveva indosso.